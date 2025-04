SEC diz que auditoria mostrou risco "elevado" de vazamento de dados de seu sistema de vigilância

Por Douglas Gillison

(Reuters) - Uma auditoria recente revelou um risco "elevado" de vazamento de dados no sistema abrangente de vigilância de mercado usado pela SEC, que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, segundo um relatório do órgão tornado público esta semana.

Embora o Gabinete do Inspetor-Geral da SEC tenha destacado que a agência tomou medidas recentes para lidar com o problema, as descobertas podem fortalecer críticas de republicanos e grupos de lobby, que alegam que o sistema conhecido como Consolidated Audit Trail (CAT) ameaça a segurança dos dados privados dos indivíduos.