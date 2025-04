Stuhlberger vê Brasil "muito beneficiado" em guerra comercial de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente e chefe de investimentos da prestigiada gestora Verde Asset, Luis Stuhlberger, afirmou nesta quinta-feira que o Brasil foi "muito beneficiado" pelos impactos do tarifaço anunciado na véspera pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O Brasil saiu muito beneficiado dessa história, porque como a gente tem uma balança comercial equilibrada para os EUA, essa conta, essa métrica, dá zero. Zero de tarifa. Quem dá zero tem o mínimo de 10%", afirmou o executivo em evento de lançamento de fundo de previdência privada multimercado Verde Icatu.

"Resta saber se o Brasil vai saber aproveitar essa oportunidade", acrescentou.