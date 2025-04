Stuhlberger vê Brasil "muito beneficiado" por plano de tarifas de Trump

Stuhlberger afirmou que o Brasil continua com uma inflação elevada e persistente, estimando algo em torno de 5,5% no final do ano com a queda da taxa de câmbio, embora enxergue pressões de alta vindas de alimentos, incluindo ovos e carne.

O presidente da Verde também classificou o déficit nominal do país neste ano e as projeções para os próximos como "absolutamente surreais" para um país que cresceu 3,5%, enquanto avaliou que a situação cambial é "ok, mas não maravilhosa". "Não é para o dólar ir a R$5", disse, citando a vantagem do país de um juro "altíssimo".

Ainda assim, ele avaliou que a piora na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "é absolutamente inexplicável pela macroeconomia".

Stuhlberger citou o índice de miséria, que considera o desemprego mais a inflação, afirmando que está baixo, o que é positivo e deveria refletir em uma popularidade maior do governo. "Apesar da inflação estar alta, o desemprego que está muito baixo... está muito difícil encontrar mão-de-obra", afirmou.

Para o gestor, essa piora na avaliação parece algo estrutural, "de esgotamento do Lula". "E isso cria uma vantagem competitiva de mudança de governo muito grande", avaliou. "Então, se a popularidade não melhorar...a tendência é mais medidas" para melhorar a popularidade do presidente, avaliou.

Stuhlberger avalia que uma derrota do PT nas próximas eleições pode mudar esse cenário negativo do Brasil, especialmente se o vitorioso for o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma vez que vê o ex-ministro capaz de promover medidas como um nova reforma da previdência e a volta do teto de gastos.