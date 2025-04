Tarifas de Trump aumentarão custos das empresas e prejudicarão exportações

Nos EUA, os varejistas Target e Best Buy disseram que terão de aumentar os preços, mas é mais provável que suas margens sejam reduzidas, e a Target e o Walmart têm tentado negociar com os fornecedores chineses que já estão lidando com uma economia desacelerada.

Os consumidores norte-americanos pagarão mais caro por coquetéis, champanhe e cervejas estrangeiras, as marcas desaparecerão dos cardápios dos bares e os empregos serão perdidos em ambos os lados do Atlântico, segundo as entidades do setor de bebidas.

Algumas empresas europeias que atendem principalmente a consumidores de alta renda estavam planejando aumentar os preços mesmo antes da confirmação das tarifas de 20% sobre as importações da União Europeia.

A Illy Caffe e a Ferrari, da Itália, afirmaram que aumentarão os preços, calculando que os consumidores de café premium e os compradores de carros esportivos serão capazes de absorver o custo extra.

A Lavazza, outra fabricante italiana de café, disse que pode acelerar os planos de expansão de sua fábrica nos EUA, mas a empresa precisa primeiro avaliar o impacto das possíveis tarifas sobre os grãos verdes do Brasil.

Giovanna Ceolini, diretora da Confindustria Accessori Moda, que representa as empresas italianas dos setores de calçados, couro, peles e curtumes, disse que as tarifas dos EUA chegam em um momento em que as empresas já estão lutando contra o aumento dos custos.