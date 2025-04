Tarifas de Trump devem aumentar contas dos bares e reduzir empregos no setor de bebidas alcoólicas

As tarifas sobre o vinho importado prejudicariam mais as empresas norte-americanas do que as estrangeiras, acrescentou a U.S. Wine Trade Alliance.

As estratégias usadas para atenuar as tarifas durante o primeiro mandato de Trump, como o envio de vinho a granel, não ajudariam com essas taxas gerais, disse Allan Sichel, presidente do lobby do vinho de Bordeaux, CIVB.

Os produtores de outras bebidas alcoólicas, como a Heineken ou a Campari, poderiam transferir a fabricação ou o engarrafamento de alguns rótulos para os EUA para atenuar o impacto, disse Trevor Stirling, analista da Bernstein. Mas outros produtos, como o champanhe francês ou o uísque escocês, precisam ser fabricados em países específicos ou regiões designadas e não podem transferir a produção.

O setor de uísque irlandês exporta 40% de sua produção para os EUA, o que impulsiona o crescimento e ajuda a financiar a expansão em outros mercados, disse Eoin O Cathain, diretor da Irish Whiskey Association.

As empresas podem agora mudar seu foco para outro lugar, continuou ele, especialmente devido à incerteza atual.