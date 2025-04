Tarifas de Trump provocam promessas globais de contramedidas

O primeiro-ministro Mark Carney disse que o Canadá está "lutando contra essas tarifas com contramedidas" e que "agirá com propósito e com força".

Os produtos do Canadá e do México não estão atualmente sujeitos a tarifas recíprocas porque as taxas anteriores de 25% de Trump relacionadas ao fentanil permanecem em vigor em seus produtos, juntamente com 10% para energia e potássio canadenses. A isenção de tarifas para mercadorias em conformidade com o Acordo de Comércio EUA-México-Canadá continuará indefinidamente.

MÉXICO

A presidente Claudia Sheinbaum afirmou na quarta-feira que o México não buscará uma retaliação em relação às tarifas, mas anunciará um "programa abrangente" na quinta-feira.

REINO UNIDO

O primeiro-ministro Keir Starmer disse que o Reino Unido continuará a trabalhar em um acordo comercial com os EUA e que uma guerra comercial "não é de nosso interesse nacional".