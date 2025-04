Tarifas dos EUA podem acelerar implementação de acordo Mercosul-UE, diz presidente da ApexBrasil

Ele, no entanto, afirmou que a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva “tem sido a mais correta”, de ter cautela e buscar diálogo antes da adoção de qualquer contramedida. Acrescentou ainda que os negociadores do governo têm trabalhado para evitar “medidas mais extremas”.

O presidente da Apex defendeu que antes de avaliar iniciativas em resposta às tarifas, o Brasil aguarde a efetiva implementação das cobranças pelos Estados Unidos.

(Edição de Pedro Fonseca)