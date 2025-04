Taurus vê produção nos EUA como forma de amenizar sobretaxas de Trump

A Taurus, uma das maiores fabricantes de armas no mundo, tem instalações produtivas no Brasil e nos EUA, e, conta com uma capacidade diária de 10 mil armas, sendo 7 mil no Brasil e 3 mil em território norte-americano.

Atualmente a maior parte da produção brasileira (85%) vai para os EUA, disse o executivo. "Estamos de olho nas consequências do tarifaço”, afirmou Nuhs à Reuters na quarta-feira, durante a feira de produtos militares Laad, no Rio de Janeiro, e antes do anúncio das sobretaxas de Trump.

Na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa básica de importação de 10% sobre todas os produtos enviados aos EUA e taxas mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais do país, em uma medida que intensificou a guerra comercial iniciada por ele em seu retorno à Casa Branca neste ano.

A Taurus anunciou na terça-feira um memorando de entendimento sobre uma possível aquisição da fabricante de armamentos Mertsav, da Turquia, aliada dos EUA.

Segundo Nuhs, a Taurus espera concluir a aquisição da Mertsav no segundo semestre, o que deverá tornar a companhia brasileira a uma das poucas no mundo a oferecer uma ampla variedade de armamentos.

"Seremos a única empresa no mundo com oferta e um cardápio diverso, do calibre 22 até a .50", afirmou o executivo. "A compra da empresa turca pode acelerar nossa decisão que já está tomada que é fazer a (metralhadora) .50."