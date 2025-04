Temores sobre tarifas foram o centro das atenções na reunião de março do BCE, mostra ata

"Foi argumentado que esses fatores podem aumentar o risco de não atingir a meta de inflação no médio prazo."

Essa combinação de fatores poderia até mesmo exigir uma ação decisiva do BCE, argumentaram alguns em março.

"Sob essa perspectiva, argumentou-se que ser prudente diante da incerteza não equivalia necessariamente a ser gradual no ajuste da taxa de juros", disse o BCE.

Entretanto, as autoridade alertaram que as barreiras comerciais também poderiam causar um aumento de curto prazo nos preços, especialmente se a Europa responder com suas próprias medidas.

"A combinação de tarifas e medidas de retaliação dos EUA também pode representar riscos de alta para a inflação, especialmente no curto prazo", acrescentou o BCE.

Nas semanas que se seguiram à reunião, os investidores aumentaram suas apostas em outro corte na taxa de juros em 17 de abril e agora veem uma chance de aproximadamente 90% de um movimento, a ser seguido por mais dois cortes no final do ano, já que as pressões inflacionárias estão se dissipando.