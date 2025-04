Vice-chair diz que ainda há muita incerteza sobre política comercial e Fed precisa de tempo para avaliar

(Reuters) - O vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, não quis dar detalhes sobre como as tarifas abrangentes do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciadas na quarta-feira, afetam as perspectivas da autoridade monetária para a economia e a política monetária, embora ele tenha mostrado alguma preocupação com o possível efeito de desaceleração do crescimento econômico.

"Ainda há uma quantidade substancial de incerteza em relação ao comércio e esse nível de incerteza, é claro, pode pesar sobre as famílias e o investimento das empresas", disse Jefferson em resposta a uma pergunta sobre o que ele acha dos anúncios de política comercial de quarta-feira em uma conferência do Fed de Atlanta.

Ele disse que está avaliando não apenas o efeito da política comercial, mas o impacto líquido de todas as novas políticas, inclusive as fiscais, de imigração e de regulamentação.