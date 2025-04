Abertura de vagas nos EUA deve deve ter desacelerado em março

Economistas estimam que as tarifas de importação de Trump aumentaram a taxa tarifária efetiva do país para o nível mais alto em mais de um século e alertaram para a possibilidade de demissões à medida que as empresas e os consumidores diminuem seus gastos. A ofensiva tarifária de Trump desde que retornou à Casa Branca já havia irritado as empresas, que haviam comemorado sua vitória eleitoral em novembro.

Economistas disseram que as empresas provavelmente finalizaram seus planos de gastos para 2025 no final do ano passado, mas agora precisam refazê-los, possivelmente forçando muitas delas a adotar uma abordagem mais conservadora em relação a aumentar o número de funcionários.

"Passamos de uma economia que estava indo muito bem para uma situação realmente caótica", disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. "Não é um bom ambiente para as empresas, é um pesadelo."

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho deve mostrar nesta sexta-feira que a economia dos EUA abriu 135.000 empregos no mês passado, depois de 151.000 em fevereiro, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas.

Esse número seria bem inferior à média mensal de 190.000 empregos registrada nos últimos seis meses, mas o suficiente para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.

A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça em 4,1%. As estimativas variaram de 50.000 a 185.000 vagas de emprego. O número de empregos no governo federal provavelmente diminuiu em até 25.000 empregos no mês passado.