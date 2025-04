ANÁLISE-Sem onde se esconder: tarifas de Trump deixam parceiros comerciais pressionados

A Índia, atingida por uma tarifa de 27%, já está em negociações e não está considerando retaliação, disse um funcionário do governo. Ela fez concessões a Washington antes das últimas tarifas e está aberta a cortar taxas em mais da metade das importações dos EUA no valor de US$23 bilhões em um acordo de primeira fase, disseram fontes do governo.

O Vietnã também deve priorizar negociações, com escopo limitado para subsídios e diversificação comercial. Ele poderia tentar alavancar a exposição que alguns fabricantes dos EUA têm ao Vietnã para pressionar a administração Trump, de acordo com Leif Schneider, chefe do escritório de advocacia internacional Luther no Vietnã.

Mas, acrescentou, "o Vietnã provavelmente priorizará as negociações para evitar um choque econômico".

Atingido por uma tarifa de 46%, o país é o sexto maior exportador para os Estados Unidos, graças ao seu sucesso como uma opção de terceirização para fabricantes que estão se diversificando fora da China.

O Sudeste Asiático em geral não tem para onde correr. Seus esforços para aprofundar o comércio com a China, o Japão e outros grandes vizinhos levaram a uma sopa de letrinhas de grupos comerciais que facilitam o comércio, mas ficam bem aquém de compensar um choque comercial dos EUA.

Antes do anúncio de Trump, China, Japão e Coreia do Sul realizaram seu primeiro diálogo econômico em cinco anos, buscando impulsionar o comércio regional. Mas há ceticismo de que isso vá longe, principalmente porque esses três são potências exportadoras, não contribuintes líquidos para a demanda global.