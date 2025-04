ANÁLISE-Ativos da América Latina podem receber impulso com guerra comercial, dizem investidores

Evidências de uma mudança podem ser encontradas no Brasil e no México, de longe as maiores economias da região. Os mercados de ações de ambos os países estão no território positivo este ano, e suas moedas estão em alta em relação ao dólar.

Economistas afirmam que o Brasil está mais bem posicionado do que a maioria dos países para lidar com as tarifas, ao passo que o México deve continuar recebendo o tratamento preferencial do ponto de vista comercial dos EUA.

A mudança para a América Latina ocorre depois de meses de volatilidade em Wall Street, conforme a visão predominante do mercado de que os ativos dos EUA eram o único destino estava sendo revista, e os investidores realinhavam as expectativas de crescimento nos EUA e no mundo todo.

"Os ativos dos mercados emergentes em geral estão apresentando desempenho superior durante esse período de volatilidade, e atribuímos isso a uma combinação de melhoria dos fundamentos, fatores técnicos favoráveis e avaliações relativas atraentes", disse Shamaila Khan, chefe de renda fixa para mercados emergentes e Ásia-Pacífico do UBS.

"Há também um sentimento crescente entre os investidores que questionam o excepcionalismo dos EUA, o que provavelmente impulsionará os fluxos de diversificação em direção aos ativos de mercados emergentes."

Ainda assim, as fortes vendas do mercado nesta sexta-feira, desencadeadas por tarifas contrárias da China, são um lembrete de que ninguém será poupado se a economia global entrar em recessão.