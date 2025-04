Após choque tarifário Trump pode usar finanças como arma contra aliados

E a economista-chefe do TS Lombard, Freya Beamish, argumentou que a engenharia de um iuan mais forte também iria contra a necessidade da China de reflacionar sua economia em dificuldades.

Mesmo no Japão, onde o governo interveio repetidamente no mercado de moedas nos últimos anos para sustentar o iene, as lembranças dos 25 anos de deflação que só recentemente terminaram podem atenuar qualquer entusiasmo por uma forte valorização do iene.

APOIO DO DÓLAR

Se não for possível chegar a um acordo, o governo de Trump pode se sentir tentado a usar táticas mais agressivas, como aproveitar o status do dólar como a moeda em que o mundo negocia, economiza e investe.

Isso pode assumir a forma de uma ameaça de fechar as torneiras do Federal Reserve para os bancos centrais estrangeiros, o que lhes permite tomar dólares emprestados em troca de garantias em sua própria moeda, de acordo com Obstfeld e alguns supervisores e banqueiros centrais.

Essa é uma fonte essencial de financiamento em tempos de crise, quando os mercados monetários entram em colapso e os investidores se retraem para a segurança do dólar.