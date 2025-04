B3 aprova listagem de empresa de eventos Revee no Novo Mercado

A Revee será a responsável pela reforma e modernização do estádio do Canindé, pertencente à Portuguesa e localizado na Marginal Tietê, próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e será a responsável pela administração do estádio por 50 anos.

As ações da Revee passarão a ser negociadas no Novo Mercado sob o código “RVEE3” a partir de 22 de abril.

(Por Alberto Alerigi Jr.)