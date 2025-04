Chair do Fed participa de evento em meio a tarifas e queda do mercado

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Com as novas tarifas dos Estados Unidos em vigor em todo o mundo e os mercados abalados como resultado, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, acrescentará sua voz nesta sexta-feira a um debate crescente no banco central sobre se as novas políticas do governo Trump têm mais probabilidade de estimular o aumento da inflação ou de prejudicar o crescimento e o emprego a ponto de o Fed ter que reagir.

Declarações de seus colegas após os anúncios de tarifas feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana, mostraram preocupação de que a economia pode ser puxada em direções conflitantes nos próximos meses, com as tarifas elevando os preços mesmo com o enfraquecimento da confiança e os choques de preços que reduzem o crescimento e o consumo.