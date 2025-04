China reage com força à guerra comercial global com tarifas sobre produtos dos EUA

Houve mensagens conflitantes da Casa Branca sobre se as tarifas são permanentes ou uma tática para obter concessões, com Trump dizendo que elas "nos dão grande poder de negociação".

As empresas correram para se ajustar. A montadora Stellantis disse que demitirá temporariamente trabalhadores dos EUA e fechará fábricas no Canadá e no México, enquanto a General Motors disse que aumentará a produção nos EUA.

A China está retaliando as tarifas de 54% impostas por Trump sobre as importações da segunda maior economia do mundo. A União Europeia está sujeita a uma tarifa de 20%.

"Outros talvez tenham aprendido suas lições (com o último mandato de Trump)", disse Eddie Kennedy, diretor da Bespoke Discretionary Fund Management.

"Eles estão revidando e dizendo que podemos jogar o mesmo jogo que vocês e que estamos em uma posição mais forte para negociar."

Outros parceiros comerciais, incluindo o Japão, Coreia do Sul, México e Índia, disseram que evitarão qualquer retaliação por enquanto, já que estão buscando concessões. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido disse que estava trabalhando para chegar a um acordo econômico com os Estados Unidos.