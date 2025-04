Criação de vagas de emprego nos EUA supera expectativas em março

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos criou muito mais empregos do que o esperado em março, mas as tarifas de importação do presidente Donald Trump podem testar a resiliência do mercado de trabalho nos próximos meses em meio à queda da confiança dos empresários e à liquidação do mercado acionário.

Foram abertas 228.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após criação revisada para baixo de 117.000 em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.