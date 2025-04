Dólar dispara em linha com emergentes após China retaliar tarifas dos EUA

No Brasil, em particular, o fato de a taxação do país pelos EUA ter ficado restrita à alíquota mínima de 10% também havia sido motivo de alívio, deixado os agentes financeiros um tanto mais otimistas em relação ao país.

Na véspera, o dólar à vista fechou em baixa de 1,18%, a R$5,6290 -- menor cotação de fechamento desde 16 de outubro do ano passado.

Nesta sessão, no entanto, as divisas emergentes também eram afetadas pelo movimento de aversão, com o dólar avançando de forma acentuada sobre o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

No radar dos mercados ainda estavam novos dados de emprego da maior economia do mundo, com o governo norte-americano informando que foram abertos 228.000 postos de trabalho no país em março, acelerando em relação ao mês anterior e bem acima dos 135.000 previstos em pesquisa da Reuters.

Operadores precificam pelo menos quatro cortes de juros pelo Fed neste ano, à medida que projetam que o banco central dos EUA terá que atuar para tentar evitar uma recessão. Antes do anúncio de Trump, a projeção era de apenas duas reduções na taxa.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,18%, a 102,190.