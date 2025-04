Fed deve esperar até junho para iniciar cortes nos juros após forte criação de vagas nos EUA

(Reuters) - O Federal Reserve deverá esperar até junho para começar a cortar a taxa de juros depois que um relatório do governo mostrou um crescimento mais forte do que o esperado dos empregos nos Estados Unidos no mês passado, o que diminuiu a preocupação com a situação do mercado de trabalho no momento em que o presidente Donald Trump está agindo para impor tarifas sobre as importações de todo o mundo.

Ainda assim, os contratos continuam a precificar 1 ponto percentual completo de cortes nos juros pelo Fed até o final do ano e alguma chance de um quinto corte, já que os investidores temem que a escalada da guerra comercial desacelere drasticamente o crescimento econômico.

Apostas em um afrouxamento mais agressivo da política monetária pelo Fed aumentaram mais cedo nos juros futuros depois que a China anunciou suas próprias tarifas para combater as novas taxas de importação dos EUA.