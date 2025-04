Fluxos de entrada em mercado monetário global crescem com temores de recessão

(Reuters) - Os fundos do mercado monetário global registraram entradas maciças na semana encerrada em 2 de abril, com os investidores cautelosos em relação às medidas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estão elevando os temores de uma desaceleração global.

Os fundos do mercado monetário, geralmente vistos como espaços seguros em épocas de dificuldades econômicas, atraíram US$30,26 bilhões em entradas durante a semana, à medida que Trump introduzia tarifas recíprocas abrangentes sobre parceiros comerciais, intensificando uma guerra comercial.

Enquanto isso, os fundos de ações globais registraram apenas US$49 milhões em compras líquidas, uma queda acentuada em relação aos cerca de US$35,84 bilhões em compras líquidas na semana anterior.