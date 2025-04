Governo publica decreto que aloca recursos do Fundo Social ao MCMV

Anteriormente, a renda mensal familiar máxima no MCMV era de R$8 mil para áreas urbanas. O teto do valor do imóvel enquadrado no programa também subiu para R$500 mil, de R$350 mil antes.

"A nova linha do MCMV Classe Média prevê a possibilidade de financiamentos de até 420 meses, taxa de juros de 10,50% a.a., abaixo das de mercado, para aquisição de imóveis de até R$500 mil", afirmou o Planalto em comunicado.

Na lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional estão previstos R$18 bilhões para essa finalidade. A expectativa é que cerca de 120 mil famílias sejam beneficiadas ainda em 2025, segundo o comunicado.

A Reuters noticiou em março que o governo estudava criar uma nova faixa do programa habitacional que atenderia famílias com renda entre R$8 mil e R$12 mil, mas que uma decisão só seria tomada após o retorno de Lula de sua missão oficial na Ásia, encerrada no domingo.

Analistas do Santander disseram ver a medida como positiva para construtoras de baixa renda, dadas as taxas de juros mais baixas e a adoção do sistema de amortização Price, em vez do sistema SAC, "o que melhora a acessibilidade em cerca de 20%".

"Além disso, é importante destacar que Cury e Direcional são provavelmente as (construtoras) que mais se beneficiarão da medida, já que aproximadamente 30% e 20% de seus lançamentos, respectivamente, atualmente estão fora do programa MCMV", afirmaram os analistas em relatório nesta sexta-feira.