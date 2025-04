Ibovespa sucumbe à aversão a risco global após reação da China ampliar guerra comercial

"No entanto, temos convicção suficiente para afirmar que o anúncio...eleva os riscos de recessão nos EUA e global para 60%, em relação ao risco previamente estimado de 40% há um mês", acrescentaram.

Em meio a tal cenário, dados do mercado de trabalho dos EUA mais forte do que as previsões, com a criação de 228.000 vagas de emprego em março, contra a previsão no mercado de abertura de 135.000 postos, ficaram em segundo plano.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 3,26%, contaminada pelas preocupações com a economia global, em pregão com os mercados financeiros na China fechados por feriado. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON perdia 7,95%, USIMINAS ON caía 6,08% e GERDAU PN cedia 3,52%. O Citi retomou a cobertura de Usiminas com recomendação neutra.

- PETROBRAS PN era negociada em baixa de 4,33%, conforme os preços do petróleo voltaram a desabar nesta sessão no exterior. O barril de Brent afundava 7,4%, a US$64,95. No setor de petróleo e gás, BRAVA ON desabava 14,29%, PRIO ON caía 9,18%, com dados de produção também no radar, e PETRORECONCAVO ON caía 6,24%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,97%, com os bancos como um todo sucumbindo à aversão a risco generalizada. BRADESCO PN caía 1,81%, BANCO DO BRASIL ON perdia 1,68% e SANTANDER BRASIL UNIT recuava 2,76%.