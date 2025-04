Ibovespa tem maior queda do ano com escalada de guerra comercial global

O Goldman Sachs e a S&P Global também passaram a ver uma chance maior de recessão nos EUA.

DESTAQUES

- VALE ON recuou 3,99%, contaminada pelas preocupações com a economia global, em pregão com os mercados financeiros na China fechados por feriado. No setor de mineração e siderurgia, CSN ON perdeu 6,58%, USIMINAS ON caiu 7,12% e GERDAU PN cedeu 4,84%. O Citi retomou a cobertura de Usiminas com recomendação neutra.

- PETROBRAS PN fechou negociada em baixa de 4,03%, conforme o petróleo voltou a desabar nesta sessão no exterior. O barril de Brent afundou 6,5%, a US$65,58. No setor de petróleo e gás, BRAVA ON desabou 12,92%, PRIO ON caiu 7,96%, com dados de produção também no radar, e PETRORECONCAVO ON perdeu 8,6%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 2,6%, com os bancos como um todo sucumbindo à aversão a risco generalizada. BRADESCO PN caiu 1,1%, BANCO DO BRASIL ON perdeu 1,86% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 3,31%.

- CARREFOUR BRASIL ON disparou 10,77%, entre as poucas altas do Ibovespa na sessão, após o controlador, o grupo francês Carrefour, melhorar proposta para adquirir todas as ações em circulação da subsidiária brasileira, incluindo o aumento do valor em dinheiro que pagará por ação para R$8,50, de R$7,70 anteriormente.