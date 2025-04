IGP-DI passa a recuar 0,50% em março com quedas nos preços do arroz, diz FGV

"No Índice de Preços ao Consumidor (IPC), destacaram-se as retrações nas passagens aéreas, no arroz e na energia elétrica", completou.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, passou a recuar 0,88% em março, de alta de 1,03% no mês anterior.

No IPA, a queda nas Matérias-Primas Brutas foi o maior destaque para o movimento de março, caindo 2,1% no mês, depois do ganho de 1,53% em fevereiro.

As principais contribuições para o movimento do IPA vieram dos itens minério de ferro (-0,54% para -4,74%), carne bovina (-2,72% para -5,21%) e arroz em casca (-2,53% para -11,51%).

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) -- que responde por 30% do IGP-DI -- subiu 0,44%, desacelerando em relação à alta de 1,18% em fevereiro.

Em março, houve decréscimo em quatro das oito classes que formam o índice: Habitação (3,80% para 0,52%), Transportes (1,41% para 0,41%), Despesas Diversas (1,07% para 0,32%) e Vestuário (0,14% para -0,01%).