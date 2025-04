Instituições passam a ver chance maior de recessão nos EUA; J.P.Morgan prevê 60% de chance

O J.P. Morgan disse que agora vê 60% de chance de a economia global entrar em recessão até o final do ano, em comparação com os 40% anteriores.

"As políticas dos EUA têm sido reconhecidas como o maior risco para as perspectivas globais durante todo o ano", disse o banco em uma nota na quinta-feira, acrescentando que a política comercial do país se tornou menos favorável aos negócios do que o previsto.

"O efeito provavelmente será ampliado por meio de retaliações (tarifárias), uma queda na confiança empresarial dos EUA e interrupções na cadeia de suprimentos."

A S&P Global também aumentou sua probabilidade "subjetiva" de uma recessão nos EUA para entre 30% e 35%, em comparação com 25% em março.

Na semana passada, antes do anúncio de 2 de abril, o Goldman Sachs também aumentou a probabilidade de uma recessão nos EUA de 20% para 35%, observando que os fundamentos econômicos não eram tão fortes quanto nos anos anteriores.

O HSBC disse na quinta-feira que a narrativa da recessão ganhará força, mas acrescentou que parte disso já está "precificada".