Leilão de potência elétrica é adiado após disputa judicial e preocupa setor

A associação de energia solar Absolar defendeu a manutenção do cronograma do certame para baterias, afirmando que, enquanto se debatem as regras para o leilão de termelétricas e hidrelétricas, "os sistemas de armazenamento já podem avançar no país, justamente para atender as necessidades de curto prazo do setor elétrico, sobretudo das fontes renováveis".

"Não podemos perder esta oportunidade estratégica, ainda mais em ano de COP30 no Brasil. A inclusão de baterias no sistema elétrico brasileiro representa um avanço significativo para a segurança energética do país, ao mesmo tempo em que acelera a transição para uma matriz energética mais limpa e flexível", disse o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia.

(Edição Alberto Alerigi Jr. e Roberto Samora)