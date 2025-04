Nikkei recua com queda de ações de bancos após tarifas dos EUA

O Nikkei caiu 20% em relação ao seu pico em julho.

A venda brutal de ações ocorreu depois que Trump anunciou na quarta-feira as maiores barreiras comerciais dos EUA em mais de 100 anos, fazendo com que os investidores buscassem ativos seguros, incluindo o iene, o que aumentou a pressão sobre os papéis japoneses.

As perdas foram lideradas pelas ações do setor bancário, já que o espectro das tarifas e seu possível impacto sobre o crescimento econômico fomentavam especulações de que o Banco do Japão pode precisar adiar o aumento da taxa de juros.

O índice bancário caiu mais de 8% nesta sexta-feira, registrando uma queda de 20% na semana, seu pior desempenho semanal já registrado, de acordo com dados da LSEG.

As ações de bancos japoneses têm ganhado popularidade entre os investidores que apostam no aumento dos juros pelo Banco do Japão.

Todos os 33 subíndices setoriais da Bolsa de Valores de Tóquio, com exceção de três, caíram nesta sexta-feira.