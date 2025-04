Novas linhas antecipam operação e ampliam escoamento de energia da BA, diz ONS

Chamados tecnicamente de "curtailments", esses cortes ocorrem na atuação do ONS por diferentes razões, como limitações no escoamento de energia pela rede de transmissão, necessidade de garantir confiabilidade do suprimento de energia ou consumo insuficiente para absorver a oferta de eletricidade em determinado momento.

"A integração antecipada dos empreendimentos aumenta a segurança sistêmica e melhora as condições de escoamento de geração do Nordeste...", afirmou Marcio Rea, diretor-geral do ONS, em nota.

(Por Letícia Fucuchima)