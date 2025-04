Perdas globais em ações de bancos se intensificam em meio a temores de recessão

Com a recente queda nos rendimentos do título de 10 anos dos EUA e a redução das expectativas de corte nos juros, o mercado está preocupado com o fato de que será mais difícil para o Japão aumentar os juros agora, disse Sean Taylor, diretor de investimentos da Matthews Asia.

"Portanto, os bancos japoneses estão considerando que não haverá aumento."

As ações do maior banco do Japão em valor de mercado, o Mitsubishi UFJ Financial Group, caíram 8,5% nesta sexta-feira, registrando uma perda semanal de 20% - a maior desde 2003.

O Mizuho Financial Group recuou 11% no dia e mais de 22% na semana, a maior queda desde 2008, enquanto as ações do Sumitomo Mitsui Financial Group perderam 8% no dia e mais de 20% na semana. A perda combinada do valor de mercado dos três bancos nesta semana ultrapassou 10 trilhões de ienes (US$69 bilhões).

"É um movimento de saída em massa das ações bancárias e acho que isso continuará", disse Amir Anvarzadeh, estrategista de ações do Japão da Asymmetric Investors.

O índice bancário japonês Topix, que atingiu o a máxima em 19 anos há apenas duas semanas, caiu 24% em relação a esse pico. Sua queda semanal de 20,2% é a maior nos dados da LSEG desde 1983.