Powell diz que metas de emprego e inflação ainda não estão em tensão

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta sexta-feira que não vê um conflito entre os mandatos do banco central em relação ao emprego e à inflação no momento, e afirmou que, se surgissem problemas, seria difícil para a política monetária.

A tensão entre reduzir a inflação para a meta de 2% e manter o mercado de trabalho forte "não é o que estamos vendo agora" e "não estamos em uma situação como a da década de 1970, em que esses dois objetivos estavam realmente puxando em direções opostas", disse Powell em uma apresentação perante uma conferência de jornalistas.