A China anunciou tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os produtos norte-americanos, restrições à exportação de minerais essenciais para o setor de tecnologia e outras medidas, incluindo limites às importações de frangos criados nos EUA.

Os mercados acionários globais continuam afundando. Até agora, as autoridades do governo minimizaram o declínio, o pior desde o início da pandemia da Covid-19, como necessário para os ganhos econômicos dos EUA em algum momento no futuro.

Operadores esperam quatro cortes de 0,25 ponto percentual nos juros pelo Fed neste ano, em comparação com três antes do anúncio de Trump de tarifas que podem taxar as importações em uma média de até 27%, segundo algumas estimativas, em comparação com cerca de 2,5% no final do governo de Joe Biden.