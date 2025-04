Presidente do Santander alerta para incerteza gerada por tensão comercial

As ações dos bancos despencaram nos últimos dois dias e o índice do setor bancário europeu recuou mais de 10% nesta sexta-feira. Os bancos com grandes exposições nos EUA, como o Santander e o Barclays, estão entre os que mais caíram.

"Nossos mercados continuam resistentes. Os dados de emprego - que são a pedra angular da qualidade dos ativos - são muito bons", dirá Botín.

O Santander está expandindo sua presença nos EUA, seu quinto maior mercado, onde o lucro líquido em 2024 aumentou 19%, chegando a 1,11 bilhão de euros.

O Santander, como outros bancos, tem se beneficiado de taxas de juros mais altas, mas o crescimento em seus principais mercados latino-americanos, que incluem o Brasil, lhe deu uma vantagem sobre os rivais mais dependentes da Europa.

O banco disse que continuou a conquistar clientes e a melhorar a eficiência no primeiro trimestre e que está no caminho certo para atingir metas de receita, lucratividade e capital para o ano.

O banco antecipou que, no primeiro trimestre, seu índice de retorno sobre o patrimônio líquido, após o impacto dos instrumentos de capital adicional de Nível 1 (AT1), subiu para 15,7%, em comparação com 15,5% no final de 2024. Para todo o ano de 2025, o Santander espera um indicador de cerca de 16,5%, disse um porta-voz do banco.