Sequoia anuncia aumento de capital de até R$130 mi

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes informou nesta sexta-feira que foi aprovado em assembleia geral extraordinária aumento do capital social da companhia entre R$50 milhões e R$130 milhões, com emissão ao menos de 6,25 milhões a até 16,25 milhões de ações ao preço de R$8 cada.

A Sequoia informou em março sobre a homologação judicial de seu plano de recuperação extrajudicial, em um acordo envolvendo credores não financeiros da empresa e da Transportadora Americana, ambas pertencentes ao Grupo Move 3 Sequoia.

A empresa acrescentou em fato relevante nesta sexta-feira que, com a implementação do aumento de capital, a companhia reduz o seu passivo com credores não financeiros em montante equivalente a até R$110 milhões, sem desembolso de caixa.