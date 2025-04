STOXX 600 afunda e caminha para forte queda semanal após tarifas dos EUA

A Europa foi atingida por uma tarifa efetiva de 20% dos EUA nesta semana, o que levou os investidores a aumentar as apostas em cortes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu para sustentar o crescimento econômico.

Operadores agora veem um corte de 0,25 ponto percentual na taxa pelo BCE neste mês, junto de mais duas reduções amplamente esperadas antes do final de 2025.

"A UE provavelmente retaliará. O processo será lento... embora o impacto líquido sobre a inflação seja altamente incerto, os riscos podem ser inclinados para baixo na zona do euro", disseram economistas do Deutsche Bank, estimando que as tarifas dos EUA poderiam reduzir de 0,4 a 0,7 pontos percentuais do PIB da zona do euro.

A França, trabalhando em conjunto com a União Europeia, provavelmente emitirá respostas recíprocas às medidas tarifárias dos EUA, inicialmente em meados de abril e depois novamente no final de abril, disse o porta-voz do governo francês na quinta-feira.

Bancos europeus, sensíveis às perspectivas econômicas, registraram as maiores perdas entre os setores, caindo 11% em duas sessões, as perdas mais acentuadas desde março de 2020.

As apostas em um estímulo fiscal por parte da Alemanha levaram o STOXX 600 a atingir recordes no início do ano. No entanto, os temores das tarifas dos EUA e suas consequências minaram o apetite pelo risco, fazendo com que o índice caísse 9,1% em relação ao pico de um mês atrás.