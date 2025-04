Tarifas dos EUA anteciparão cortes de juros por Fed e BCE, diz Nomura

(Reuters) - As tarifas recíprocas anunciadas pelos Estados Unidos impedirão o crescimento econômico e elevarão a inflação, forçando o Federal Reserve a começar a reduzir a taxa de juros a partir do final deste ano, enquanto o Banco Central Europeu poderá cortar os juros já neste mês, disse o Nomura.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas abrangentes sobre dezenas de países na quarta-feira, o que intensificou a ameaça de uma guerra comercial e fomentou os temores de uma desaceleração econômica global, ou até mesmo uma recessão.

As tarifas são "piores do que se temia", disse o Nomura, reduzindo sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA de 1,5% para 0,6% na base trimestral e aumentando de 3,5% para 4,7% sua previsão para o núcleo do índice PCE ao fim do ano, o indicador de inflação preferido do Fed.