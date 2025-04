Trump e líder do Vietnã concordam em discutir acordo sobre tarifas e se reunirão em breve

"Acabei de ter uma ligação muito produtiva com To Lam, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, que me disse que o Vietnã quer reduzir suas tarifas a ZERO se conseguir fazer um acordo com os EUA", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Agradeci a ele em nome do nosso país e disse que espero uma reunião em um futuro próximo", acrescentou Trump.

Lam confirmou a ligação e a promessa de cortar as tarifas sobre os produtos norte-americanos. "Ao mesmo tempo, (Lam) propôs que os EUA apliquem taxas de impostos semelhantes aos produtos importados do Vietnã", diz uma reportagem do portal do governo do Vietnã publicada logo após a postagem de Trump.

Os dois líderes concordaram que continuarão conversando "para assinar em breve um acordo bilateral" sobre tarifas, disse o governo vietnamita, acrescentando que Trump aceitou um convite para visitar o Vietnã em breve.

O país do Sudeste Asiático, que serve como uma importante base de fabricação para muitas empresas ocidentais, teve um superávit comercial com Washington que ultrapassou US$123 bilhões no ano passado.

As ações da Nike, Adidas e Puma caíram drasticamente depois que o Vietnã foi alvo de tarifas de 46% na quarta-feira, já que o país abriga importantes operações para fabricantes globais de calçados. Mas algumas reverteram o curso após a publicação de Trump nesta sexta-feira.