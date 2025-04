Um dos principais alarmes de recessão do Fed envia sinal no estilo de 2008

Na semana passada, os contratos de juros futuros dos EUA sugeriam que os investidores estavam presumindo que o Fed cortaria sua taxa em mais 65 pontos-base este ano e depois apertaria o botão de pausa.

Eles agora precificam 100 pontos-base de cortes até dezembro e outros 25 pontos no primeiro trimestre de 2026, o que, se concretizado, levará os juros dos EUA para uma faixa de 2,75% a 3,35%, praticamente onde estavam há dois anos e meio.

As ações do setor bancário, que tendem a ter um bom desempenho quando as taxas de juros estão subindo, caíam acentuadamente em todo o mundo nesta sessão, com os temores de recessão e as expectativas de cortes mais profundos nos juros.

Os mercados de derivativos de outros bancos centrais apresentavam um quadro semelhante, com a expectativa de que o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra reduzam os juros mais três vezes este ano, em comparação com cerca de duas vezes anteriormente.

Guy Miller, estrategista-chefe de mercado do Zurich Insurance Group, disse que muitos investidores pensaram que Trump usaria as tarifas como uma ferramenta de negociação e depois reduziria suas ameaças, mas esse claramente não foi o caso.

"Essas são armas bastante brutais e desajeitadas que estão tentando mudar a forma do comércio, mas provavelmente sairão pela culatra", disse ele.