Republicanos do Senado dos EUA aprovam medida para cortes de trilhões de dólares em impostos

Analistas não partidários afirmam que a medida, se aprovada, acrescentará cerca de US$5,7 trilhões à dívida do governo federal na próxima década. Os republicanos do Senado alegam que o custo é de US$1,5 trilhão, dizendo que os efeitos da extensão da política fiscal existente que estava programada para expirar no final deste ano não deveriam ser contabilizados no custo da medida.

O plano também visa aumentar o teto da dívida do governo federal norte-americano em US$ 5 trilhões, um movimento que o Congresso precisa fazer até meados do ano ou corre o risco de não pagar a dívida de US$36,6 trilhões. O plano visa compensar parcialmente os custos de aumento de déficit dos cortes de impostos cortando gastos. Os democratas alertaram que as metas republicanas colocam em risco o programa de seguro-saúde Medicaid para norte-americanos de baixa renda.

A presidente republicana do Comitê de Orçamento do Senado, Lindsey Graham, da Carolina do Sul, alertou que permitir que os cortes de impostos de 2017 expirem afetará duramente os norte-americanos.

"O contribuinte médio verá um aumento de 22% nos impostos. Uma família de quatro pessoas que ganha US$80.610, a renda média nos Estados Unidos, teria um aumento de US$1.695 nos impostos", disse Graham. As reduções de 2017, a principal conquista legislativa de Trump em seu primeiro mandato, reduziram o principal corte de impostos corporativos de 35% para 21%, uma medida que não está prevista para expirar.

O restante dos cortes, para os norte-americanos individuais, foi definido para expirar, uma decisão tomada para limitar os efeitos de aumento do déficit do projeto de lei de 2017.

"O projeto de lei republicano que agora está no Senado é um veneno", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, na sexta-feira. "Mas à medida que os norte-americanos souberem que os republicanos estão fazendo isso simplesmente para dar reduções de impostos aos ultra-ricos, um choque elétrico vai atingir o povo norte-americano."