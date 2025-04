Investidores se preparam para mais volatilidade antes de abertura de bolsas na 2ª-feira

Os futuros abrirão às 18h, horário local (19h de Brasília) deste domingo, o que dará uma indicação de como as negociações poderão ser na segunda-feira.

"O mercado em alta está morto", disse Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial. "Talvez vejamos alguns ganhos nos próximos dias, mas por enquanto eles não serão sustentáveis."

O momento da notícia sobre as tarifas, que coincidiu com o início da temporada de resultados de empresas relativos ao primeiro trimestre, está contribuindo para a perspectiva sombria, disse Malek.

Em programas de entrevistas da manhã deste domingo, os principais assessores econômicos de Trump procuraram retratar as tarifas como um reposicionamento inteligente dos EUA. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse no programa "Meet the Press" da NBC News que não havia "nenhuma razão" para prever uma recessão no país.

Alguns investidores acreditam que o mercado de ações dos EUA tentará, pelo menos, realizar uma espécie de retorno. "Em algum momento desta semana, é provavelmente inevitável que tenhamos um dia de alta", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe de investimentos da Interactive Brokers.

A questão continua sendo a sustentabilidade de qualquer recuperação.