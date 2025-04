Ações europeias fecham no menor nível em mais de 14 meses, com volatilidade da guerra comercial dominando mercados

O índice de referência da Alemanha caiu até 6,4% mais cedo, chegando a recuar mais de 20% em relação ao seu recorde histórico de fechamento em março e a caminho de confirmar um mercado em baixa, embora tenha reduzido algumas perdas.

Um indicador da volatilidade do mercado acionário da zona do euro saltou para 46,72, o maior nível em mais de três anos.

Uma enxurrada de manchetes manteve investidores nervosos durante toda a sessão. As ações reduziram drasticamente as perdas após uma notícia de que Trump estava considerando uma pausa de 90 dias nas tarifas para todos os países, exceto a China. No entanto, os ganhos foram desfeitos depois que a Casa Branca chamou o relatório de "notícia falsa".

Todos os setores fecharam no território negativo, com o de bancos confirmando um mercado em baixa, com queda de mais de 20,9% em relação ao seu recorde em março.

Investidores também registraram ganhos em ações de fabricantes de armas, que haviam subido anteriormente neste ano com a perspectiva de maiores gastos com defesa, com os papéis do setor de defesa em queda de mais de 5%.

"Se os EUA pegam um resfriado, o resto do mundo pega uma gripe", disse Barry Knapp, sócio-gerente da Ironsides Macroeconomics.