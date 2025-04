BC do Japão diz que incerteza está crescendo enquanto tarifas de Trump abalam mercados

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão disse que a incerteza sobre a economia do Japão está crescendo, já que algumas empresas estão preocupadas com o impacto sobre os lucros decorrente do aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos, um sinal de que as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump correm o risco de prejudicar uma recuperação econômica moderada.

Um dos gerentes de filial do Banco do Japão descreveu a turbulência induzida por Trump como "diferente de qualquer outro choque", com o impacto na economia difícil de quantificar, sugerindo que a incerteza manterá o banco central em um padrão de espera por enquanto.