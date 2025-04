BC enfatizou que desancoragem de expectativas exige aperto maior e mais longo nos juros, diz Guillen

(Reuters) - O Banco Central enfatizou em suas comunicações que a desancoragem das expectativas de mercado para a inflação demanda uma restrição monetária maior e mais longa, disse nesta segunda-feira o ​​​diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, acrescentando que o atual cenário econômico tem múltiplas camadas de incerteza.

Em evento na sede do Banco Central em São Paulo para homenagear instituições financeiras que fizeram projeções econômicas mais precisas no boletim Focus, Guillen afirmou que as expectativas de mercado são muito relevantes no sistema de metas para a inflação.

O diretor relatou ter ouvido reclamações sobre a opção do BC de não apresentar em suas duas últimas atas do Comitê de Política Monetária (Copom) posições que não eram consenso em sua diretoria como vinha fazendo antes, quando apontava o que "um ou outro membro" do colegiado pensava sobre temas específicos.