BYD lança marca premium na Europa para apoiar expansão na região

O consultor especial da BYD para a Europa, Alfredo Altavilla, disse que a Denza será precursora tecnológica do grupo.

"Ela antecipará recursos tecnológicos que mais tarde aparecerão nos carros da marca BYD", disse ele após a apresentação na Semana de Design de Milão, que também contou com a presença da vice-presidente executiva da BYD, Stella Li.

Em 2024, a BYD tinha uma participação de 2,8% no mercado europeu de veículos elétricos, após introduzir veículos híbridos para ajudar a expandir seu alcance.

As vendas da Denza na região vão começar no final do ano com a versão elétrica de seu modelo esportivo Z9 GT de 1.000 cavalos de potência, no formato sport wagon, e com uma versão híbrida no início de 2026.

O grupo não forneceu mais detalhes sobre sua estratégia comercial e planos de produtos para a Europa. O preço do primeiro modelo, ainda não divulgado, superará o valor mais alto da atual linha de carros da BYD na Europa, de 72 mil euros.

Os modelos Denza serão fabricados e exportados da China, embora a BYD esteja planejando iniciar a produção em sua primeira fábrica europeia, na Hungria, em outubro.