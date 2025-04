China chama tarifas dos EUA de "bullying" e pede que os outros continuem com consultas

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - Ameaças e pressão não são as maneiras corretas de lidar com a China, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês nesta segunda-feira, depois de descrever as "tarifas recíprocas" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como "bullying".

As tarifas são "unilateralismo e protecionismo típicos, e bullying econômico", disse o porta-voz Lin Jian em uma coletiva de imprensa regular. Ele afirmou que as tarifas dos EUA em nome da reciprocidade servem apenas a seus próprios interesses em detrimento de outros países.