Comissão Europeia propõe contratarifas de 25% sobre algumas importações dos EUA, mostra documento

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia propôs contratarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos nesta segunda-feira, em resposta às tarifas do presidente Donald Trump sobre o aço e o alumínio, segundo um documento visto pela Reuters.

As tarifas sobre alguns produtos entrarão em vigor em 16 de maio e outras no final do ano, em 1º de dezembro, segundo o documento. As mercadorias são muito variadas e incluem diamantes, fio dental, salsichas, nozes e soja.