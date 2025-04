Fundo soberano da China entra em cena para sustentar ações em queda por guerra comercial

Por Samuel Shen e Tom Westbrook

XANGAI (Reuters) - A China interveio nesta segunda-feira para sustentar as ações domésticas que caíram devido às preocupações com as tarifas dos Estados Unidos, com um fundo soberano aumentando suas participações em ações e dizendo que defenderá a estabilidade do mercado.

O Central Huijin Investment, uma unidade da China Investment Corp, disse em um comunicado que adicionou ações listadas na China por meio de fundos negociados em bolsa e continuará a aumentar as participações para "proteger o bom funcionamento do mercado de capitais".