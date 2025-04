Futuros despencam com agravamento da deterioração dos mercados após tarifas de Trump

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street despencavam nesta segunda-feira, e o S&P 500 parecia a caminho de um "bear market" (mercado baixista), com os investidores buscando títulos devido a preocupações sobre as consequências dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os futuros do S&P 500 caíram mais de 20% em relação ao seu pico, sugerindo que o índice de referência está em um "bear market" desde fevereiro se fechar 20% abaixo de suas máximas históricas.

Trump disse a repórteres no domingo que os investidores devem suportar as consequências de sua ações e que ele se absterá de negociar com a China até que o déficit comercial dos EUA seja resolvido.