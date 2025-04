Goldman Sachs aumenta chances de recessão nos EUA para 45%, segundo aumento em uma semana

(Reuters) - O Goldman Sachs elevou as chances de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, a segunda vez que aumenta sua previsão em uma semana, em meio a um coro crescente de previsões desse tipo feitas por bancos de investimento devido à escalada da guerra comercial.

O Goldman elevou sua estimativa de 20% no início da semana passada, devido ao temor de que as tarifas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pudessem abalar a economia global. Dias depois, Trump anunciou tarifas mais altas do que o esperado, o que provocou uma liquidação nos mercados globais.

Desde então, pelo menos sete dos principais bancos de investimento aumentaram suas previsões de risco de recessão, com o J.P. Morgan colocando as chances de uma recessão nos EUA e no mundo em 60%, com o receio de que as tarifas não apenas incendeiem a inflação dos EUA, mas também desencadeiem medidas de retaliação de outros países, como a China já anunciou.