Ibovespa fecha em queda sem alívio em receios sobre tarifas; Petrobras pesa

"Notícia falsa", disse a Casa Branca, o que fez com que os pregões voltassem ao território negativo. O S&P 500 ainda voltou a flertar com o azul antes de fechar em baixa de 0,23%.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump reforçou que não pensa em fazer uma pausa nas tarifas para permitir negociações com parceiros comerciais, mas disse que deve conversar com a China, o Japão e outros países sobre as tarifas.

"O tema das políticas tarifárias de Trump continua sendo o principal fator de risco", afirmou o especialista em investimentos Bruno Shahini, da Nomad, em nota por email, acrescentando que a sessão desta segunda-feira foi marcada por forte volatilidade nos mercados.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuou 3,97% e PETROBRAS ON perdeu 5,57%, em meio a preocupações com pressões para que a estatal corte os preços dos combustíveis em meio ao tombo do petróleo. Fonte afirmou à Reuters que o ministro de Minas e Energia pediu à presidente da companhia para analisar um novo corte no valor médio do diesel vendido às distribuidoras. No exterior, barril de Brent cedeu 2,09%.

- VALE ON caiu 1,2%, acompanhando os futuro do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou o dia com queda de 3,36%, a 762,5 iuanes (US$104,31) a tonelada, tendo como pano de fundo os receios com o desfecho da troca de tarifas entre Washington e Pequim.